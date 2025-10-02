Giovedì 2 Ottobre 2025

Raffaele Bonanni
2 ott 2025
Hera e sindacati firmano protocollo appalti, piu' controlli

Coinvolte piu' di 1.800 imprese dell'indotto e 4.400 contratti