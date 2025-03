Hera, a Imola primo impianto in Europa di riciclo fibra carbonio Imola (Bologna), 12 mar. (askanews) - Il Gruppo Hera ha inaugurato a Imola nel bolognese FIB3R, il primo impianto in Europa su scala industriale capace di rigenerare la fibra di carbonio, materiale sempre più strategico per settori industriali come automotive, aerospaziale e navale. "FIB3R è nel suo genere il primo impianto in Europa su scala industriale capace di rigenerare la fibra di carbonio, dando nuova vita a un materiale sempre più strategico per alcuni settori industriali di riferimento come l'automotive, l'aerospace, il navale e tanti altri", ha spiegato Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera. "E' un ulteriore tassello che si aggiunge agli oltre 100 impianti che fa di Hera una grande, moderna piattaforma impiantistica con la quale siamo sempre più interessati a sviluppare nuove soluzioni di economia circolare per l'industria italiana", ha aggiunto. L'Ad ha sottolineato come questa tecnologia unisca "la competitività alla sostenibilità ambientale, che per noi significa sostenibilità concreta, pragmatica, disegnata in maniera giusta, equilibrata e che sempre più rappresenta un fattore di competitività e di sicurezza energetica per la nostra industria, l'industria di questo paese che ha ahimè poche materie prime". L'impianto è nato da un'esigenza concreta del mercato. "Nasce semplicemente ascoltando il cliente che un bel giorno ci ha chiesto 'Ma voi riciclate fibra di carbonio?'", ha raccontato Iacono a margine della cerimonia di inaugurazione di FIB3R. "Da lì abbiamo cominciato a metterci in contatto con l'Università di Bologna, poi Politecnico di Milano, poi i nostri partner tecnologici". La struttura sorge in un ambiente precedentemente inutilizzato. "A Imola avevamo un ambiente inutilizzato che abbiamo ristrutturato, quindi non andiamo a occupare nuovo suolo", ha spiegato. "Siamo praticamente accanto all'autodromo e credo che la fibra di carbonio si possa associare molto al mondo automotive e quindi alla Motor Valley e infatti oggi non nasce solo FIB3R, ma nasce la Circular Valley".