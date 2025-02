Hegseth: "La presenza soldati Usa in Europa non durerà per sempre" Varsavia, 14 feb. (askanews) - L'Europa non può dare per scontato che la presenza delle truppe americane nel continente "duri per sempre". Lo ha affermato da Varsavia, in Polonia, il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, esortando i Paesi europei membri della NATO ad aumentare le loro spese militari. "Ciò che accadrà tra 5 o 10 o 15 anni è parte di una discussione più ampia che riflette il livello di minaccia, la posizione dell'America, i nostri bisogni in tutto il mondo, ma soprattutto la capacità dei Paesi europei a mobilitarsi. Ed è per questo che il nostro messaggio è così forte per i nostri alleati europei. Ora è il momento di investire perché non si può dare per scontato che la presenza dell'America durerà per sempre. L'America deve contenere molte minacce, inclusa, come ho detto, la Cina comunista. E se questo è il caso, allora paesi come la Polonia e altri continueranno a partecipare. Ad oggi siamo molto orgogliosi della nostra partnership in Europa".