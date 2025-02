Harrison Ford alla prima a L.A. di 'Captain America: Brave New World' Los Angeles, 12 feb. (askanews) - Harrison Ford e il cast di "Captain America: Brave New World" sfilano sul tappeto rosso alla première mondiale del film a Hollywood, Los Angeles. A 82 anni, l'icona di "Star Wars" e "Indiana Jones" entra per la prima volta nell'universo cinematografico Marvel. "Preferisco la realtà dell'universo Marvel alle notizie del mattino", dice l'attore mentre il film è già accusato di antipatriottismo negli ambienti conservatori. "È più un thriller che un fantasy, perché anche qui c'è una vera storia sull'umanità, c'è una storia sulla Terra. E quella parte di quella storia fa parte del mio territorio e quindi mi ha fatto piacere avere quella realtà emozionante in un film Marvel. Penso sia importante". "Non macchierei nessun film con la realtà del mondo in cui viviamo adesso. Preferisco la realtà dell'universo Marvel alle notizie del mattino. Grazie".