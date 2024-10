Harris: Donald Trump fa grandi promesse che non mantiene Michigan, 5 ott. (askanews) - "Donald Trump fa grandi promesse che non mantiene mai", ha detto Kamala Harris ai sostenitori durante un comizio elettorale in Michigan, uno Stato chiave nella regione dei Grandi Laghi e simbolo del declino industriale degli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta. "Ha detto di essere l'unico in grado di riportare i posti di lavoro manifatturieri in America. Ve lo ricordate? E poi l'America ha perso quasi 200.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero quando lui era presidente", ha detto la candidata democratica alla presidenza.