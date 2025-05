Hamburger Day, una guida per realizzare il miglior panino Milano, 28 mag. (askanews) - È uno dei piatti più amati al mondo, solo in Italia si stima che se ne consumino oltre 250 milioni all'anno. Stiamo parlando dell'hamburger, il panino che viene celebrato in tutto il mondo nella giornata del 28 maggio, l'Hamburger Day. Per la ricorrenza Carni Sostenibili ha creato una guida a questo piatto insieme a Nicola Longanesi, protagonista della 12esima edizione di MasterChef Italia. E a lui abbiamo chiesto quelli sono i tre elementi chiave per un hamburger perfetto. "Non so se sarò banale a dirlo - ci ha riposto - ma un buon pane, una buona carne e una buona salsa. Secondo me questi sono i tre parametri fondamentali per avere un buon panino. Dopodiché da lì si può costruire tutto quello che orbita attorno all'hamburger". La guida esplora i modi nei quali si può realizzare un ottimo hamburger, attraverso i vari ingredienti e le varie modalità di preparazione e consumo del panino. "L'obiettivo principale quando uno crea un hamburger - ha aggiunto lo chef - sono i contrasti all'interno del panino. Per cui la mia idea è di non rendere monotono un panino, quindi non un panino classico con la stessa linea di gusti, ma un panino che a ogni morso può sviluppare un contrasto diverso rispetto a quello prima. Per cui credo che una salsa agrodolce sia perfetta, che dia un po' di gioco di acido e dolce, una carne un po' grassa, ben aromatizzata, quindi magari anche con un po' di erbe come rosmarino, la salvia, e che sia salata prima della cottura, quindi una carne che sia gustosa e sapida, e un pane soffice, magari un potato bun, quindi un bun con all'interno delle patate schiacciate, oppure un panino al burro, qualcosa che quando viene scaldato, viene imburrato, risulta molto soffice e morbido al morso". Come contorni anche per lo chef le patate fritte restano un classico, ma pure in questo ambito ci sono tante possibilità diverse, dall'insalata di cavolo cappuccio alle carote condite con una maionese leggera. "È un cibo semplice - ha concluso Nicola Longanesi - facile da comprendere, intuitivo e che fa stare insieme le persone in diversi contesti, per cui non c'è una sola forma per mangiarlo".