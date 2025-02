Hamas "spettacolarizza" liberazione ostaggi, "la nostra risposta a Trump" Deir al-Balah, 8 feb. (askanews) - La liberazione odierna dei tre ostaggi israeliani, quinto scambio dall'inizio della tregua fra Hamas e Israele sulla Striscia di Gaza, è avvenuta come un vero spettacolo organizzato dai miliziani palestinesi. Ohad Ben Ami, Eli Sharabi e Or Levy prima di essere consegnati alla Croce Rossa sono stati fatti salire su un podio affiancati da uomini armati, in un tripudio di slogan, musica e folla. Il senso lo dice chiaramente Sarah al-Nahwi, abitante di Deir al-Baleh al centro della Striscia, da dietro il suo niqab: "Il nostro messaggio a Trump che dice che la resistenza è stata annientata, vi chiedo di guardare i video di oggi per vedere come abbiamo distrutto gli occupanti e l'America. Tutto grazie a quelli che hanno tenuto duro oggi e che sono rimasti coraggiosamente al nostro fianco".