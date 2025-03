Hamas: Israele lavora per "far crollare" l'accordo di tregua a Gaza Roma, 3 mar. (askanews) - L'alto funzionario di Hamas Osama Hamdan ha accusato Israele di lavorare per "far cadere" l'accordo di cessate il fuoco a Gaza definendo le pressioni per un'estensione dell'intesa "un palese tentativo di eludere l'accordo ed evitare di entrare nei negoziati per la seconda fase". In un video, diffuso dall'ufficio media del gruppo militante, Hamdan afferma che il comportamento di Israele "e le sue violazioni dell'accordo durante la prima fase dimostrano senza ombra di dubbio che il governo dell'occupazione è interessato al collasso dell'accordo".