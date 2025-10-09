Hamas: Israele dovrebbe ritirarsi dalle aree popolate di Gaza Doha, 9 ott. (askanews) - Un alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan, ha dichiarato alla rete televisiva Al Araby che le forze israeliane "dovrebbero ritirarsi da tutte le aree densamente popolate, in particolare Gaza City, Rafah, Khan Yunis e anche dalla regione settentrionale", come previsto dall'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. "Lo scambio è previsto per lunedì" ha aggiunto spiegando quali sono i passaggio ancora da fare.