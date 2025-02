Hamas fa sfilare i tre ostaggi sul palco prima del rilascio Khan Yunis, 15 feb. (askanews) - Hamas ha consegnato questa mattina altri tre israeliani, con doppia nazionalità, nell'ambito dell'accordo sul rilascio degli ostaggi con Israele. Prima della loro consegna alla Croce Rossa, i tre sono stati fatti sfilare su un palco a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, in una cerimonia spettacolarizzata che sembra ripetersi. In cambio, Israele si prepara a liberare 369 prigionieri palestinesi. I tre ostaggi liberati da Gaza sono Sacha Trupanov, israeliano-russo di 29 anni, Sagui Dekel-Chen, israeliano-americano di 36 anni, e Yair Horn, israeliano-argentino di 46 anni. Erano stati rapiti dal kibbutz Nir Oz durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Delle 251 persone prese in ostaggio da Hamas, 73 si trovano ancora a Gaza, di cui almeno 35 sono morte, secondo l'esercito israeliano.