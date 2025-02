Hamas consegna gli ostaggi israeliani in una cerimonia che farà polemica Deir El Balah, 8 feb. (askanews) - I miliziani di Hamas hanno consegnato alla Croce Rossa i tre ostaggi israeliani Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami, il quinto rilascio degli ostaggi del 7 ottobre in cambio di detenuti palestinesi nel quadro della fragile tregua di Gaza. Il rilascio è avvenuto a Deir El Balah nel centro della Striscia con una cerimonia che farà polemica per la ennesima spettacolarizzazione.