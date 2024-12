Guterres (Onu): in Siria c'è un barlume di speranza Milano, 19 dic. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres afferma che c'è un "barlume di speranza" in Siria dopo la caduta del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da una coalizione guidata da islamisti radicali. "Il Medio Oriente è devastato da molti incendi, ma oggi c'è un barlume di speranza in Siria, e questo barlume non deve spegnersi", ha assicurato alla stampa.