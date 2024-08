Guterres lancia "SOS mondiale" per l'aumento del livello del Pacifico Tonga, 27 ago. (askanews) - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un "Sos mondiale" - acronico di Save Our Seas, salviamo i nostri mari - per il livello in aumento del Pacifico e l'effetto del cambiamento climatico sugli oceani, con il pericolo che ne deriva per atolli, isole e comunità delle coste. Partecipando al Summit delle Isole del Pacifico organizzato alle Isole Tonga, Guterres ha presentato un rapporto da cui risulta che il livello delle acque cresce a un ritmo senza precedenti rispetto agli ultimi 3000 anni, e que il livello dell'oceano Pacifico sale più rapidamente rispetto alla media mondiale. "Sono qui a Tonga per lanciare un SOS mondiale - Save Our Seas - sull'aumento del livello del mare. Una catastrofe mondiale mette a rischio questo paradiso del Pacifico" ha detto Guterres. "Il livello medio dei mari sta crescendo a un ritmo senza precedenti da tremila anni a questa parte". Le città costiere e le loro economie sono a rischio dalle zone tropicali all'Artico, dagli atolli alle megalopoli, ha detto Guterres, invitando i leader del G20 a un'azione congiunta per ridurre "drasticamente" le emissioni nocive di qui al 2030.