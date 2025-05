Guerra dei dazi, Trump minaccia l'UE (50%) e la Apple (25%) Washington, 23 mag. (askanews) - Donald Trump riparte all'assalto nella sua guerra commerciale e minaccia l'Unione Europea di dazi fino al 50% perché, scrive in un post sul suo social Truth, i negoziati con Bruxelles non vanno da nessuna parte. Anzi: con l'Unione, che è nata scrive con lo scopo primario di approfittarsi degli Stati Uniti con il commercio, "è stato molto difficile avere a che fare". Segue una sfilza di insulti: potenti barriere commerciali, Iva, ridicole penalità per le imprese, manipolazioni monetarie, cause inique contro le imprese americane che hanno portato secondo il presidente a un deficit commerciale inaccettabile. Quindi, raccomanda dazi secchi del 50% a partire dal primo giugno. Sembra così sfumare la tregua; non solo, l'inquilino della Casa Bianca se la prende anche le imprese americane che producono fuori dal territorio Usa. Nel mirino soprattutto oggi i prodotti Apple. Trump minaccia di imporre dazi di almeno il 25% contro la casa di iPhone e MacBook se non fabbricherà i suoi smartphone negli Stati Uniti. "Ho informato da tempo Tim Cook che mi aspetto che gli iPhone venduti negli Stati Uniti siano fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o altrove. In caso contrario, Apple dovrà pagare dazi di almeno il 25% negli Stati Uniti", ha scritto il presidente sempre su Truth Social.