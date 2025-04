Guadagnino: "Queer "censurato in Turchia? Mi chiedo se lo hanno visto Roma, 14 apr. (askanews) - "La prima censura grossa al film è stata in Turchia, doveva andare al Festival di Mubi, ma lo Stato l'ha bloccato per disordini morali che avrebbe potuto provocare. Mi sono sempre domandato se l'hanno visto veramente o se si sono basati sulla trama". Così Luca Guadagnino, ospite di "Che tempo che fa" sul Nove, intervistato da Fabio Fazio sulla censura in Turchia per il suo ultimo film "Queer". "Se c'è uno scandalo, ammesso che ci sia - ha detto il regista - penso che forse sia nel fatto che il film prende di petto il racconto cinematografico, usando la lingua del cinema, non vuole allontananarsi da ciò che il cinema ha insegnato a me, cioè che ti deve provocare, emozionare in maniera molto radicale". "É un film per cui vorrei dire al pubblico: andate e immergetevi nel mondo di 'Queer' perché troverete molte parti di voi stessi, e poi c'è una grande colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ros che verranno in Italia a giugno, secondo me anche quella è una grande scoperta" ha aggiunto Guadagnino.