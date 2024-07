Gruppo Enercom: ambiente di lavoro inclusivo, equo e sostenibile Crema, 29 lug. (askanews) - Il Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, ha intrapreso negli anni un percorso di certificazione che ha portato a diversi riconoscimenti. Grazie a un approccio sistemico e integrato, il Gruppo ha recentemente ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, confermando il suo costante impegno per la realizzazione di un ambiente di lavoro inclusivo ed equo. Abbiamo parlato con Donato Stanca, AD di Simet: "Ci definiamo il gruppo del fare e nel fare ci mettiamo tutta la nostra volontà per arrivare a definire i processi di certificazione. Un processo che nasce da attività interne sviluppate dai nostri collaboratori e verificate con enti specialistici, in quanto dobbiamo confrontarci con il mercato e con gente che è più esperta di noi. Operiamo per definire delle procedure interne, arrivando a certificazioni che è un suggello attestante la nostra volontà". È poi intervenuta Cristina Crotti, Presidente del Gruppo Enercom: "Sempre in un'ottica di sperimentare la visione dell'esterno rispetto la nostra realtà, abbiamo seguito l'opportunità di Choose my Company, che è un sondaggio esterno diretto sui nostri dipendenti per raccogliere le loro opinioni sulle nostre società". Il processo di certificazione, basato su un'attenta revisione delle pratiche aziendali e sull'implementazione di indicatori di performance, è un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile e l'innovazione continua del Gruppo, in accordo anche con le linee guida definite nel Bilancio di sostenibilità quest'anno alla sua seconda edizione. Infine abbiamo parlato con Manuel Piatti, Manuel Piatti DG di Enercom e AD di Enercom Energia: "Un elemento chiave di miglioramento è stata l'adozione di un approccio sistemico, che ci ha portato a nominare all'interno di ogni consiglio d'amministrazione un consigliere con deleghe alla sostenibilità. Prendiamo seriamente il nostro impegno verso ambiente e sostenibilità, tanto che la nostra prospettiva è quella del continuo miglioramento. Ogni azione che noi svolgiamo viene valutata in chiave di sostenibilità con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, migliorare il benessere delle comunità e garantire una governance trasparente e responsabile. Crediamo che un approccio sostenibile non sia solo un dovere verso il nostro pianeta, ma anche un'opportunità per creare valore a lungo termine per i nostri stakeholder". Il 2024 per Enercom continua dunque nel segno di un ambiente di lavoro inclusivo, equo e sostenibile.