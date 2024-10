Gruppo editoriale San Paolo, Il Giornalino compie 100 anni Roma, 1 ott. (askanews) - Festa in casa San Paolo per l'emozionante traguardo appena raggiunto dal Giornalino storico marchio del Gruppo Editoriale San Paolo, il più noto e longevo dell'editoria per bambini e bambine. Nato il 1° ottobre 1924 per intuizione del Beato Giacomo Alberione, fondatore della Società San Paolo, per un secolo ha accompagnato intere generazioni di bambini, genitori e nonni, e oggi è pronto a rinnovarsi per continuare la sua missione di sempre: intrattenere e aiutare a crescere, in modo sano e coinvolgente. Lo storico brand per ragazzi compie un secolo di storia e, per l'occasione, "si fa in 4" lanciando quattro nuovi mensili specializzati per accompagnare le nuove generazioni nella loro crescita Verrà presentato il 23 ottobre al Explora, il Museo dei Bambini di Roma un palco, quattro laboratori e due testimonial d'eccezione, Eleonora Daniele e padre Enzo Fortunato. "Stiamo vivendo giorni di grande entusiasmo per questo importante traguardo. Ma allo stesso tempo tanta è la responsabilità di cui ancor di più ci sentiamo investiti - dice don Simone Bruno dal 2016 direttore della testata -. Con il nuovo Giornalino desideriamo riaffermare la forza educativa e ricreativa del magazine cartaceo per ragazzi, quale è da 100 anni Il Giornalino, offrendo uno strumento capace di affiancare e sfruttare i canali digitali che, se presi da soli, rischiano di indurre i giovanissimi all'appiattimento e all'esclusione sociale".