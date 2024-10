Greta Thunberg e gli attivisti per il clima protestano a Bruxelles Bruxelles, 5 ott. (askanews) - L'attivista per il clima svedese Greta Thunberg e numerosi altri attivisti hanno bloccato il Boulevard du Jardin Botanique, un'arteria principale della capitale belga Bruxelles, per chiedere la fine dei sussidi ai combustibili fossili.