Domenica 31 Agosto 2025

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
VideoGreta Thunberg: "Dobbiamo porre fine all'occupazione"
31 ago 2025
Greta Thunberg: "Dobbiamo porre fine all'occupazione"

L'attivista prima della partenza da Barcellona della nuova Flotilla per Gaza