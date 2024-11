Greenpeace: non si può ridurre ambizioni climatiche a causa di Trump Milano, 11 nov. (askanews) - Il mondo non può "ridurre" le ambizioni climatiche a causa della rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Yeb Sano, direttore esecutivo di Greenpeace Southeast Asia, durante una conferenza stampa ai colloqui sul clima della COP29 a Baku, in Azerbaigian.