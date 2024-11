GreenEra Partners, rete innovativa per l'efficienza energetica Milano, 11 nov. (askanews) - Un network di imprese che si pone l'obiettivo di promuovere e diffondere una nuova era di efficienza energetica, elettrificazione e indipendenza dalle fonti fossili: Ennovia, società attiva nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti geotermici, pompe di calore e impianti fotovoltaici - ha creato GreenEra Partners, un movimento che vuole mettere in rete persone e competenze, per promuovere l'indipendenza energetica. "L'idea, ha spiegato ad askanews Angelica Agosta, amministratore delegato di Ennovia Srl - è quella di superare gli schemi, uscire dagli schemi anzi, quindi superare il timore del confronto, superare anche il pregiudizio di parlare con la concorrenza e quindi creare un network che consenta di sinergizzare e di mettere a fattore comune le competenze in maniera tale da poter proporre ai tutti i clienti la soluzione migliore per loro, che può essere una volta la mia, una volta quella di un mio potenziale competitor. Questa è l'idea, e poi soprattutto abbiamo voluto creare una rete di diciamo come di ambasciatori di questa idea convinta per convincere a sua volta i clienti a capire quali sono le soluzioni giuste per loro e quindi ad analizzare meglio l'insieme delle soluzioni". GreenEra Partners rappresenta un modello collaborativo che approccia la transizione energetica, partendo da cinque pilastri: visione, impatto, azione, crescita condivisa e innovazione. "È un'opportunità di crescita per tutti - ha aggiunto l'ad di Ennovia - perché quando c'è un confronto chiaramente il confronto produce crescita, è sempre a favore della crescita. E alla fine noi come Ennovia non abbiamo nessun timore a supportare chiunque giri nel nostro network, chiunque decida di aderire". La visione si incentra sulla riduzione dei consumi come dovere ambientale; l'impatto quindi può trasformare ogni intervento in una storia di cambiamento positivo, andando oltre i numeri. Un modo di guardare alla transizione energetica che deriva della stessa storia di Ennovia. "Noi siamo nati puntando all'indipendenza energetica - ha concluso Angelica Agosta - e proprio per questo non abbiamo scelto di lavorare su una fonte rinnovabile, perché poi sono le fonti rinnovabili che generano efficienza, ma abbiamo scelto di puntare su due tecnologie che insieme ti portano all'indipendenza energetica, che sono l'utilizzo di pompe di calore che spostano il consumo termico su quello elettrico e poi il fotovoltaico che produce l'energia elettrica necessaria alle pompe di calore. Quindi questo è il nostro credo valore aggiunto proprio perché siamo nati con un obiettivo che non è un obiettivo di tecnologia, ma un obiettivo di soluzione". GreenEra Partners è un invito a diventare protagonisti attivi di una "rivoluzione verde", a condividere il percorso che porta all'indipendenza energetica, in un'ottica di crescita collettiva e di impatto sociale ed economico.