Green Power Energia, perché investire nell'efficienza energetica Roma, 9 ott. - Il settore dell'efficientamento energetico cresce, e con lui anche l'interesse di tante realtà che si affacciano su questo mercato con approcci diversi. C'è chi punta tutto sugli incentivi, chi propone soluzioni standard, chi si limita alla fase d'installazione. Green Power Energia ha scelto un'altra strada: ascolto, metodo e soluzioni su misura, perché dietro ogni impianto ci sono esigenze precise. Ne abbiamo parlato con Igor Bruzzese, Ceo dell'azienda: "Tra le motivazioni che spingono molti privati a fare questa scelta non c'è solo il risparmio in bolletta. Chi si approccia all'efficienza energetica desidera avere un miglioramento del proprio stile di vita e del confort abitativo. Le aziende, invece, si muovono verso questa direzione per ragioni di carattere economico e di sicurezza energetica, alla luce anche di ciò che sta accadendo nel mondo, basti pensare ai recenti conflitti internazionali. Inoltre, avere sicurezza energetica per un'azienda vuol dire avere di costi di produzione stabili e calcolabili, donando ai propri prodotti un'impronta green." Non tutte le soluzioni proposte dagli operatori del settore sono davvero pensate su misura: e proprio da qui parte il metodo di Green Power Energia: "Oggi è molto diffuso il concetto di 'pacchetto', - afferma Bruzzese - tuttavia noi riteniamo che l'impianto vada customizzato, quindi cucito sulle esigenze del cliente. Capita spesso di approcciarsi ad aziende che hanno già dei sistemi di efficientamento energetico, ma che non sono né efficaci, né efficienti: in Green Power Energia partiamo dall'analisi delle esigenze, tramite i nostri specialisti sul territorio, per passare poi a una fase di progettazione all'interno dell'azienda e solo successivamente facciamo la proposta al cliente, una proposta di valore." Ma per ottenere risultati nel tempo, non basta installare un sistema per l'efficientamento energetico: serve qualcuno che sappia prendersene cura, anche dopo. "Il post vendita è fondamentale: spesso l'efficacia di un sistema di efficientamento è legata a una buona manutenzione e a interventi tempestivi su eventuali malfunzionamenti che, seppur rari, possono verificarsi. La nostra azienda, con quasi quindici anni di esperienza nel settore, è in grado di gestire tutte le problematiche e le esigenze del cliente" conclude Igor Bruzzese. Un team specializzato e sempre orientato alla crescita: per Green Power, il vero valore comincia dalle persone. È per questo che l'azienda ha scelto inoltre di investire sulla formazione, sia tecnica che personale, affinché i giovani talenti possano crescere nella terra che li ha visti nascere. (Servizio Pubbliredazionale)