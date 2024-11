Green Engineering, l'italiana Euclide punta su mercato Dubai e UAE Dubai, 29 nov. (askanews) - Euclide è un'azienda fondata a Torino nel 2007 attiva nel campo dell'innovazione energetica ed in particolare nel settore della Green Engineering, punta su un approccio personalizzato, con soluzioni progettuali in grado di generare risultati misurabili e virtuosi, rivolti all'efficientamento energetico e alla sostenibilità, verso asset immobiliari complessi (Industrie e Pubblica Amministrazione). "La nostra competenza e la nostra capacità - ha detto ad askanews Corrado Morando, Chief Executive Officer Euclide Energy Design FZE - risiede esattamente in questo, ovvero nel poter essere capaci di generare obiettivi di Risparmio e razionalizzazione energetica e di raggiungere tutti quegli obiettivi legati alla Sostenibilità ambientale. Principalmente noi ci riferiamo a grandi asset, ad asset molto complessi come possono essere Ospedali, Università, Comunità, Mall, Industrie". Ora, in un'ulteriore prospettiva di crescita, Euclide srl ha intrapreso una nuova fase con l'apertura di Euclide Energy Design FZE a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. "Oggi noi abbiamo fondato a Dubai Euclide Energy Design FZE - ha aggiunto il CEO - una società di diritto emiratino costituita ad aprile del 2024; il nostro desiderio e la nostra volontà sono quelle di poter trainare in questo territorio le competenze che noi abbiamo acquisito e messo in campo in Europa per così tanti anni, soprattutto perché un dato è importantissimo da ricordare, l'Italia è la prima Nazione al mondo in qualità e quantità di progetti realizzati per rinnovare impiantisticamente il patrimonio immobiliare". L'azienda punta quindi a collaborare con stakeholder locali e sviluppatori per realizzare progetti innovativi e sostenibili, contribuendo a una transizione verso un futuro più verde. "La speranza, il desiderio e il nostro impegno - ha concluso Morando - è esattamente quello di metterci a disposizione di questo mercato, di queste iniziative, degli sviluppatori, affinché si possa, insieme, generare quella condizione determinante per poter realizzare i progetti che siano certamente sostenibili, ma anche appetibili per un mercato internazionale".