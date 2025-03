Green Design, Fadin: allargare tematica sostenibilità Roma, 19 mar. - Massimiliano Fadin, Segretario del Chapter Piemonte di GBC Italia, è intervenuto all'evento "Green Design: tra efficienza ed estetica" tenutosi oggi a Torino, sottolineando l'importanza del connubio tra design e sostenibilità. "Siamo qui come Chapter Piemonte, in collaborazione con GBC Italia, e abbiamo deciso di organizzare questo importante evento per allargare la tematica della sostenibilità. Non solo portiamo il focus sulla prestazione dell'edificio, ma estendiamo il discorso al design degli edifici - ha spiegato -. Finalmente, anche nel nostro territorio piemontese, abbiamo realizzazioni che coniugano prestazione e bellezza estetica, perché l'estetica è sempre stata un elemento trainante dell'innovazione. Il trend di sviluppo è molto significativo: analizzando i dati dal 2023 al 2024, siamo passati da 30 a 60 edifici tra certificati e in corso di certificazione. Senza dubbio, lo sviluppo sostenibile certificato è un trend in crescita e il territorio piemontese, oggi, può affermare con orgoglio il proprio ruolo a livello nazionale".