Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump PutinBimbo caduto a GenovaRiforma giustiziaIsraele GazaJimmy Kimmel
Acquista il giornale
VideoGreen Deal, Urso: Ue porta al collasso industria con regole folli
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Green Deal, Urso: Ue porta al collasso industria con regole folli

Green Deal, Urso: Ue porta al collasso industria con regole folli

Genova, 18 set. (askanews) - "L'Europa ha frenato e sta portando al collasso l'industria europea con le sue folli regole del Green Deal. Perseverare su questa strada è diabolico di fronte al collasso dell'industria europea che è evidente soprattutto negli altri Paesi industriali europei". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine al convegno inaugurale del 65esimo Salone Nautico Internazionale di Genova.