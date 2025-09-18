Green Deal, Urso: Ue porta al collasso industria con regole folli Genova, 18 set. (askanews) - "L'Europa ha frenato e sta portando al collasso l'industria europea con le sue folli regole del Green Deal. Perseverare su questa strada è diabolico di fronte al collasso dell'industria europea che è evidente soprattutto negli altri Paesi industriali europei". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine al convegno inaugurale del 65esimo Salone Nautico Internazionale di Genova.