Green Deal, Corrado (Pd): dopo Trump in Europa teniamo duro Roma, 11 nov. (askanews) - "Ad Ecomondo ci immergiamo nelle eccellenze che stanno già cambiando le nostre economie e i nostri territori, è una specie di flebo in un momento storico complicato dove purtroppo la vittoria di Trump alle elezioni Usa porterà ad un arretramento nelle politiche internazionali per la difesa dalla crisi climatica. Ma teniamo duro. In Europa stiamo cercando di difendere l'impianto del Green Deal, tutto dimostra come sia l'unica strada per la nostra competitività e per la competitività della nostra industria". Lo ha sottolineato Annalisa Corrado, Responsabile per la Conversione Ecologica nella Segreteria Nazionale del PD ed Europarlamentare per il gruppo S&D, ad Ecomondo in occasione del convegno "Amministrazioni locali, transizione energetica ed ecodigital: best practice e opportunità" organizzato da Fondazione Univerde nell'ambito della fiera Ecomondo di Rimini con la main partnership di Renexia, con event partner New Energy e trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale con collegamento dallo stand di Almaviva.