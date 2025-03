Green Building Council Italia protagonista a KEY 2025 Roma, 6 mar. - Green Building Council Italia (GBCI) si conferma protagonista dell'innovazione e della sostenibilità nel settore dell'edilizia, rafforzando la sua leadership grazie alla partecipazione a KEY - The Energy Transition Expo e alla consolidata partnership con Italian Exhibition Group (IEG). La presenza di GBC, al fianco di istituzioni e aziende di riferimento, sottolinea il suo ruolo centrale nel promuovere pratiche edilizie sostenibili e certificazioni di qualità. Come conferma Marco Caffi, direttore di GBC Italia: "Abbiamo avuto l'occasione di incontrare il Ministro Pichetto Fratin e condividere con lui l'impegno che GBC Italia porta avanti nei tavoli di lavoro del ministero su tutti i temi dello sviluppo sostenibile" ha dichiarato Marco Caffi. "Questa prima giornata è stata intensa, tanto negli incontri presso l'Arena Green Building Council Italia quanto all'interno dei convegni del comitato scientifico, di cui facciamo parte attivamente. I temi affrontati hanno spaziato dall'elettrificazione alla digitalizzazione dell'ambiente costruito, mentre nei prossimi giorni approfondiremo la decarbonizzazione e le nuove strategie per un'edilizia sempre più sostenibile." La presenza di GBC Italia a KEY - The Energy Transition Expo si conferma dunque un'occasione strategica per rafforzare il dialogo con istituzioni, imprese e stakeholder del settore, consolidando ulteriormente il suo ruolo di leader nella sostenibilità edilizia e nei sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.