Gratteri: "Investire in istruzione, laureati fanno errori grammatica" Sanremo (Im), 11 feb. (askanews) - "Parliamo dei ragazzi, bisogna investire in cultura; guardate, io dico che state saltando un passaggio, bisogna investire in istruzione, la cultura viene dopo; qui c'è gente che non sa scrivere e parlare in italiano, ci sono dei laureati che fanno errori di grammatica, perché da decenni i governi che si sono succeduti non hanno investito in istruzione". Lo ha detto Nicola Gratteri, Procuratore Generale presso il Tribunale di Napoli, parlando a Casa Sanremo, nel primo giorno del Festival, all'evento Next Gen Legality.