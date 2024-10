Gpa, ok definitivo dal Senato: reato perseguibile anche all'estero Milano, 16 ott. Roma, 16 ott. (askanews) - Il ddl Varchi, già approvato dalla Camera, ha ottenuto il via libera definitivo del Senato con 84 voti a favore e 58 contrari (zero gli astenuti). Il testo presentato dalla maggioranza prevede una modifica alla legge 40 sulla procreazione assistita, introducendo la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità compiuta all'estero da cittadino italiano. Con la nuova legge, dunque, se la surrogazione di maternità avviene all'estero da un cittadino italiano viene comunque punita secondo la legge italiana che, appunto, vieta la Gpa (gestazione per altri).