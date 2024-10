Governo: Santanché: mie dimissioni? Mi troverete fino alla fine Brucoli (Sr), 5 ott. (askanews) - "Sono qui a parlare di politica, non ho nessun tipo di reato attinente alla mia attività politica. Sono tranquilla, non ho partecipato a processi mediatici. Si va avanti. Mi troverete a lungo con voi". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, rispondendo, a margine dell'evento di Fdi a Brucoli, a una domanda su sue eventuali dimissioni in caso di rinvio a giudizio. A chi le fa notare che Sangiuliano si è dimesso per molto meno, ha replicato: "E allora? Non c'è problema, mi troverete fino alla fine".