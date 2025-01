Governo, Paolo Ciani: molte le promesse mancate, da pensioni a sanità Roma, 9 gen. (askanews) - "È stato un anno difficile per il governo, sicuramente, un anno in cui non ha realizzato tante delle promesse che aveva fatto in campagna elettorale. Ne dico solo una: quella delle pensioni. Ma poi penso al tema del lavoro e della sanità, che preoccupa tanti cittadini italiani. E poi c'è il grosso neo dell'Albania, dal mio punto di vista monumento ideologico contro i migranti, costato 800 milioni delle tasse degli italiani. Chiaramente qualcuno vedrà anche degli aspetti positivi, per me il governo è ancora troppo indietro". Così il deputato di Pd-Demos, Paolo Ciani, poco prima della conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni.