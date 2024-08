Governo, Lollobrigida: resistenze apparati verso cambiamento Rimini, 23 ago. (askanews) - "Crediamo che ci siano grosse resistenze da parte di apparati rispetto alla voglia di cambiamento, di rinnovamento e di rafforzamento di un'Italia che è straordinaria in termini - ha aggiunto - e di potenzialità e che oggi ha anche un governo che sostiene chi investe su queste risorse che nel tempo non sono state sempre sfruttate appieno". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del Meeting di Rimini. Il governo è al centro di un complotto? "L'obiettivo del nostro governo - ha aggiunto - è quello di rispondere alle tante esigenze che in campagna elettorale ci sono state sottoposte dai cittadini ai quali intendiamo rispondere costantemente. Per il resto non abbiamo necessità di fare polemica; quello che emerge spesso è che rispetto a un'Italia che ha grandi potenzialità, negli anni queste potenzialità non siano stati utilizzate a pieno perché c'era chi sul lavoro degli italiani viveva senza tener conto dell'impegno che i nostri cittadini mettevano in campo in modo non sempre conforme a quelli che sono i dettami della nostra costituzione".