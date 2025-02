Governo, Conte (M5s): Meloni senza onore, venga in Parlamento Bologna, 6 feb. (askanews) - "La presidente Meloni è senza onore, non si è presentata in Parlamento, scappa dopo aver liberato con tutti gli onori di un volo di Stato uno stupratore di bambini. Venga in Parlamento a riferire". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a un presidio delle lavoratrici de La Perla a Bologna, in merito alla liberazione del capo della polizia giudiziaria libica, Nijeem Osama Almasri. "Venga anche qui" a La Perla a Bologna, dove "c'è una crisi d'impresa" ha aggiunto Conte. Quindi "si occupi dei problemi reali dei cittadini. Hanno aumentato gli stipendi di ministri e sottosegretari e addirittura tolgono 100 euro al mese a chi prende 700 euro", ha concluso l'ex premier.