Sabato 13 Settembre 2025

Video
13 set 2025
Global Sumud Flotilla, a bordo della "Morgana" da Augusta verso Gaza

Barbara Schiavulli (Radio Bullets): "Un assedio puo' essere spezzato senza armi"