Gli spagnoli festeggiano a Madrid con i campioni d'Europa Milano, 16 lug. (askanews) - I nuovi campioni d'Europa spagnoli hanno ricevuto un'accoglienza trionfale lunedì in Plaza Cibeles a Madrid, dove migliaia di tifosi esultanti si sono riversati in strada per salutarli il giorno dopo la loro incoronazione nella finale contro l'Inghilterra (2-1).