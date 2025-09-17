Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
VideoGli scarti industriali diventano opere d'arte alla Milano Beauty Week
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Gli scarti industriali diventano opere d'arte alla Milano Beauty Week

Gli scarti industriali diventano opere d'arte alla Milano Beauty Week

Da Armani a Bolle, fino ai due ultimi papi: i ritratti ecologici di Maryam Ghanbarian