Gli Oasis ricominciano da Cardiff, fan in delirio per il primo concerto Cardiff, 5 lug. (askanews) - Ricominciano da Cardiff. I fan degli Oasis condividono le loro emozioni dopo il primo concerto dell'attesissimo tour di reunion delle leggende del rock britannico, i fratelli Liam e Noel Gallagher che tornano insieme sul palco dopo 16 anni di litigi. Fuori dal Principality Stadium della capitale del Galles, i fan escono cantando "Champagne Supernova", l'ultima canzone della serata."Stavo piangendo. Le lacrime mi scorrevano sul viso non appena sono saliti sul palco. Non ho mai provato niente del genere", racconta Jac Ellison, 19 anni. Ci sono fan venuti dalla Francia, dall'Australia, dagli Stati Uniti.