Gli israeliani commentano l'uccisione di Ismail Haniyeh Tel Aviv, 31 lug. (askanews) - In Israele la morte del leader di Hamas Ismail Haniyeh viene accolta con un misto di emozioni. "Ciò che mi stressa ora è la reazione di Hamas e Hezbollah. Il mio compagno era in servizio di riserva nel Nord da settembre e gli è stato detto di tenersi pronto", dice Shahar Binyamini, creatrice digitale. "Siamo felici, ma siamo anche consapevoli che questo potrebbe causare una guerra ancora più grande nel Nord. Non si vuole essere troppo entusiasti perché siamo ancora in una guerra molto intensa su due frontiere, e penso che siamo abbastanza intelligenti da sapere che questo potrebbe portare a qualcosa di molto più grande e che dobbiamo essere più consapevoli di ciò che sta accadendo", dice Yael Sendler, infermiera. "Non so se questa uccisione risolverà il problema, uno in meno o due in meno. Il nostro obiettivo, prima di tutto, è liberare gli ostaggi, e la guerra del 7 ottobre non sarebbe dovuta accadere", commenta Jacob, pensionato di Tel Aviv.