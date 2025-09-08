Gli auricolari che promettono sonni tranquilli al fianco di chi russa Berlino, 8 set. (askanews) - Si presentano come una soluzione innovativa per un sonno tranquillo, soprattutto se si ha al fianco una persona che russa. Anker ha introdotto a Ifa 2025 i Soundcore Sleep A30, degli auricolari dedicati al sonno, presentandoli come i primi al mondo ad integrare la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC). Questi auricolari ultra-sottili, piccoli e comodi da portare, promettono di selezionare i rumori fastidiosi ed eliminarli. "A livello software, questo auricolare ha tutte le funzionalità che si ottengono da un normale auricolare come bluetooth, riproduzione musicale, risposta alle chiamate telefoniche e in più ha la cancellazione attiva del rumore. Ciò significa che può ridurre al minimo il rumore ambientale", ha dichiarato Shongoi Zhang, senior product manager di Anker. La custodia degli auricolari rileva i rumori dell'ambiente. E quando riconosce la tipologia del rumore, come ad esempio il russare o dei rumori di strada, riproduce una frequenza di contrasto mirata o della musica per ridurre al minimo o annullare quel suono ambientale specifico. Gli auricolari hanno un'autonomia di 9 ore, la custodia fino a 40 ore.