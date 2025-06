Gli abitanti di Tel Aviv si rifugiano in un parcheggio sotterraneo Tel Aviv, 17 giu. (askanews) - Gli abitanti di Tel Aviv cercano riparo in un parcheggio sotterraneo mentre le sirene risuonano durante un attacco missilistico iraniano. L'esercito israeliano ha emesso un breve avviso di attacco aereo per Tel Aviv e Beersheba, nel sud del Paese, martedì mattina presto a causa dell'arrivo di missili iraniani, prima di ritirare l'allerta.