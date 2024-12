Giving Tuesday, l'appello del Comitato Testamento Solidale Roma, 2 dic. (askanews) - In occasione del martedì del dono, il Giving Tuesday che si celebra il 3 dicembre, arriva anche l'appello del Comitato Testamento Solidale per invitare a donare anche oltre la morte. Il professor Paolo Apolito, antropologo dell'Università Roma Tre, spiega: "Il dono crea legame sociale e implica una restituzione. Nel caso del lascito solidale invece non c'è restituzione ma il sentimento di benessere che si avverte nel fare un dono è comunque di legame sociale. In Italia ci sono delle prevenzioni ancora nei confronti del testamento, come per esorcizzare la propria morte, ma i dati sono confortanti e anche in Italia ci si avvicina sempre più all'idea del lascito solidale".