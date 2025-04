Giustizia, Parodi (Anm): dialogo con il governo non può interrompersi Roma, 10 apr. (askanews) - "Nella nostra logica, il dialogo col governo non può mai interrompersi perché noi siamo una parte del dibattito portatrice di interessi dei cittadini". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, conversando con i cronisti a Piazza Montecitorio al termine di incontri con alcuni gruppi parlamentari. "Ci sono sicuramente dei punti di non sintonia per quanto riguarda la riforma, ne abbiamo parlato non ci sono stati degli sviluppi, ognuno continua per la sua strada, ma invece noi crediamo che lavorare sul contesto nel quale i magistrati sono chiamati ad operare è un nostro preciso obbligo. Abbiamo molti temi in concreto sul tappeto che abbiamo indicato sin dall'incontro con la presidente Giorgia Meloni ma altri se ne possono aggiungere" come "il progetto di legge sul femminicidio", ha detto ancora.