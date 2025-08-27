Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Video
27 ago 2025
Giustizia, Meloni: avanti con la riforma per liberarla da politica

Rimini, 27 ago. (askanews) - "Andremo avanti con la riforma della giustizia nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare. Andremo avanti non per sottomettere il potere giudiziario a quello politico, come dice qualcuno in malafede, ma per rendere la giustizia più efficiente per i cittadini e meno condizionata dalla malapianta delle correnti: andremo avanti per liberarla dalla politica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla 46esima edizione del Meeting di Rimini.