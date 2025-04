Giugliano: fuga in contromano per 10 km, arrestato dai Carabinieri Giugliano (Napoli), 16 apr. (askanews) - Arresto per resistenza a pubblico ufficiale: un arresto "normale" se vogliamo per chi è abituato a vivere la strada come lo sono i carabinieri che pattugliano le arterie cittadine con i lampeggianti accesi durante la notte. Il video, però, descrive molto più di mille parole lo stato d'animo di chi insegue e lascia spazio all'immaginazione per quello che poteva essere e per fortuna non è stato. Siamo a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania. È quasi l'una di notte e la centrale operativa riceve una nota dai carabinieri della stazione di Varcaturo. Un uomo è a bordo di una Fiat Panda e si trova nell'area di servizio lungo la SS7 Quater poco dopo l'uscita di Licola. Alla vista dei militari, l'autista ingrana la marcia e parte imboccando contromano la superstrada. L'inseguimento è a forte velocità e dura per circa 10 chilometri durante i quali chi fugge tenta di far uscire fuori strada l'auto dei carabinieri. Le centrale operativa allerta anche le altre pattuglie in zona e la gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano vede sfrecciare le due auto nel buio della notte. La gazzella effettua un inversione e partecipa all'inseguimento immortalando gli ultimi istanti. Siamo a via Lago Patria e con una manovra repentina i carabinieri riescono a far accostare l'uomo a bordo dell'utilitaria. L'autista - un 28enne di Casal di Principe - dopo una breve colluttazione viene bloccato e arrestato. L'uomo, che poco prima dell'arresto aveva lanciato un involucro con all'interno una dose di cocaina, è stato trasferito all'ospedale di Pozzuoli ed è risultato positivo alla cocaina. Il 28enne è stato denunciato anche per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato.