Giubileo, Nonnis (Pcm): da Pnrr risorse per Cybersicurezza Roma, 5 ott. (askanews) - William Nonnis, analista alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trattato nel corso dell'evento organizzato da Pilat&Partners "Le porte del futuro: Roma e il Giubileo 2025", la tematica della sicurezza fisica e tecnologica in vista dell'arrivo dei milioni di fedeli previsti. Ha comunicato che il Direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - Bruno Frattasi - ha messo a disposizione 3,3 milioni di euro per garantire la stabilità e la resilienza delle infrastrutture critiche e di rete. È fondamentale però, ha continuato Nonnis, che questi servizi di sicurezza vadano a regime non limitandosi all'esperienza giubilare. Roma dovrà diventare una città smart e la partnership pubblico-privato sarà fondamentale per l'erogazione. di questi servizi. Il PNRR ha messo a disposizione questi fondi per iniziare a pensare a questo concetto in un'ottica futuristica: un volano e strumento che potrà raggiungere gli obiettivi prefissati servendosi della sinergia tra settore pubblico e settore privato.