Giubileo, Meloni: nell'anno nuovo con l'essenziale, come zaino pellegrino Roma, 23 dic. (askanews) - "L'anno santo è prima di tutto un evento di fede: chi ascolta il racconto dell'esperienza di un pellegrinaggio si sente dire in genere che è stato un punto di svolta. Allora l'augurio che io faccio a tutti noi per il 2025 che è anche l'anno santo è che ognuno di noi e come comunità nazionale riusciamo a fare lo stesso cammino: a mettere nello zaino solo quello che è davvero utile per andare più veloci, ma anche per riuscire a vedere quello che è veramente essenziale". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della cerimonia di inaugurazione del restyling di piazza Pia, a Roma.