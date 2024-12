Giséle Pelicot in tribunale nel giorno della sentenza Avignone, 19 dic. (askanews) - Gisèle Pelicot arriva al palazzo di Giustizia di Avignone nel giorno della sentenza dello storico processo per stupro di cui è accusato l'ex marito insieme con altri 50 uomini. Dominique Pelicot per anni ha drogato la moglie violentandola e facendola violentare da sconosciuti trovati online. Per lui la procura ha chiesto il massimo della pena, 20 anni di reclusione.