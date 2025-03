Giovannini (Kpmg): imprese devono crescere, ripensare made in Italy Milano, 10 mar. (askanews) - Per affrontare l'attuale scenario di incertezza le imprese italiane devono crescere di dimensione, puntare sull'internazionalizzazione e reinventare il concetto di made in Italy, creando le condizioni per un rinascimento imprenditoriale. E' quanto ha affermato Roberto Giovannini, partner di Kpmg, nel suo intervento all'evento Italia Genera Futuro organizzato a Piazza Affari da l'Economia del Corriere della Sera in cui ha indicato una ricetta di crescita per le imprese. Le imprese "devono fare di più di quello che stanno facendo adesso, quindi devono avere coraggio, devono non giocare in difesa, devono alzare le aspettative e devono crederci. Devono sfruttare al massimo la tecnologia, cosa che stanno facendo parzialmente per aumentare la competitività. Devono aprire il capitale e soprattutto devono cercare di lavorare meglio sulla qualità del management e della chimica tra il management e la proprietà, che è un elemento decisivo per poter crescere nel mondo", ha detto Giovannini. Riguardo al made in Italy, secondo Giovannini, oggi così com'è non funziona più, serve un riposizionamento basato su esclusività, autenticità e artigianalità evoluta. A partire dalla moda dove bisogna lasciare spazio a nuovi imprenditori e stilisti. "Bisogna ricominciare a legare questo asset a dei concetti chiari che ispirino appartenenza. Quindi bisogna ricominciare a capire che cos'è il made in Italy, investire in un nuovo storytelling, investire in comunicazione come Paese e riportare il made in Italy ad essere un brand in grado di indirizzare i consumatori soprattutto delle nuove generazioni", ha concluso Giovannini.