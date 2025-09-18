Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Riforma giustiziaSciopero per GazaIsraele GazaJimmy KimmelTuretta
Acquista il giornale
VideoGiovane lucchese sviluppa un videogioco per le persone con disabilita'
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Giovane lucchese sviluppa un videogioco per le persone con disabilita'

Giovane lucchese sviluppa un videogioco per le persone con disabilita'

Il 25enne Silvio Binca sta lavorando a ThehandYcapped, "ispirato a Mario Kart"