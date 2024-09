Giornate Trevi, Peluffo: strumenti per accompagnare transizioni Roma, 20 set. (askanews) - L'On. Vinicio Peluffo (Pd), componente della Commissione Attività produttive della Camera, è intervenuto in occasione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare, che dal 18 al 21 settembre tornano a Trevi (PG), promosse da Globe Italia. "In Europa si è aperta una legislatura fondamentale per quanto riguarda la transizione ecologica e digitale - ha sottolineato -. Dopo la precedente legislatura nella quale siamo intervenuti definendo obiettivi, date e scadenze è fondamentale mettere in campo gli strumenti economici e finanziari di accompagnamento della transizione per il raggiungimento degli obiettivi. Questo è il terreno su cui è fondamentale impegnarsi a livello europeo e su cui dovrebbe impegnarsi di più il governo italiano credendo di più nella possibilità di essere come paese protagonisti della doppia transizione. E rispetto a questo, semplificando al massimo per liberare investimenti sulle rinnovabili e mettendo al centro della propria azione interventi che consentano di ridurre il costo dell'energia. Per le imprese e per le famiglie. Su questo terreno c'è ancora moltissimo da fare, basta passi falsi come con diversi provvedimenti del governo e più determinazione su questo versante".